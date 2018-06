Kinderen (én ouders) kijken hun ogen uit bij 112 Groningen Dag

Uiteraard is ook de brandweer in trek (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Ambulances, brandweerauto's, politiedrones... Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden in MartiniPlaza. Daar laten de hulpdiensten zaterdag tijdens de tweede 112 Groningen Dag zien wat ze in huis hebben.

Bij een rondje door de beurshal valt op dat vooral veel ouders met kinderen hun ogen uitkijken.

Spektakel

Het publiek weet de weg naar de beurshal 's ochtend vroeg al goed te vinden. Volgens organisator Martin Nuver is het dan ook een stuk drukker dan tijdens de eerste editie.

'Mensen willen graag spektakel zien. En hier is van alles te doen, want alle hulpdiensten pakken groot uit. Met ruim 10.000 vierkante meter zijn we ook een keer zo groot als tijdens de eerste editie. De kinderen komen vooral af op de acteur die in de tv-serie Paw Patrol speelt. Die hebben we hier naartoe weten te halen.'

Toch doen de oude, vertrouwde brandweerwagens en politiemotoren het ook altijd goed.



(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Drones als hulpmiddel

De politie is onder meet aanwezig met drones. Die geven het werk van de agenten een heel nieuwe dimensie, vertelt een voorlichter.

'We kijken hoe we drones in kunnen zetten bij ons werk. Dat gebeurt nu al door het plaats delict ermee vast te leggen vanuit de lucht of om verkeersongevallen goed in beeld te brengen. Van bovenaf kun je dat heel mooi en snel doen. Bovendien zie je zaken als bandensporen goed terug op de beelden.'



(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Op het dak verder?

Beursorganisator Nuver kijkt bij elke editie of er nog iets te verbeteren valt. Maar één ding is zeker: nog groter groeien, zal haast niet lukken. 'Ik zei vanochtend al voor de grap: de volgende keer moeten we op het dak verder.'

De 112 Groningen Dag in MartiniPlaza duurt nog tot 17:00 uur. Om 15:20 uur is er volop spektakel dankzij een multidisciplinaire oefening van de politie, ambulance, politie en justitie.