Deel dit artikel:











Brandweerkorpsen in onze provincie herdenken omgekomen collega's Brandweerlieden in Veendam herdenken hun omgekomen collega's met een ereteken van water. (Foto: Rieks Oijnhausen)

Brandweerkazernes in heel het land herdachten zaterdag 97 brandweerlieden die sinds 5 mei 1945 omkwamen door of tijdens werkzaamheden voor de brandweer. Ook in onze provincie werden zij geëerd met een ereteken.

Bij de brandweerkazernes in Stadskanaal en Veendam werd om 13:00 uur een minuut lang het ereteken van water gemaakt. Gedurende deze ceremonie wordt ook de brandweervlag halfstok gehangen. Ook bij het Nationaal Brandweermonument in het Gelderse Schaarsbergen stonden nabestaanden en brandweercollega's stil bij de moed en daadkracht van de omgekomen brandweercollega's. 'Levensgevaar' 'Je realiseert je nog maar eens extra dat het vak van brandweerman of -vrouw niet alleen ontzettend mooi, stoer en belangrijk is, maar ook ongelooflijk zwaar en zeker niet vrij van gevaar. Levensgevaar zelfs. Dat blijkt wel als je al die namen op het monument ziet', sprak Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in Schaarsbergen.