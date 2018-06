Video van 'Flixbus-stopper' houdt de gemoederen bezig

Waarom probeerde een vrouw uit alle macht een bus van maatschappij Flixbus tot stoppen te dwingen op het Emmaviaduct in Stad? Op die vraag zoekt de Duitse busmaatschappij een antwoord nadat een video op GeenStijl viraal ging.

De beelden van het incident zijn al meer dan 200.000 keer bekeken.

'Help me alsjeblieft!'

Te zien is hoe een vrouw een bus van maatschappij Flixbus tegen probeert te houden terwijl ze achteruit over het Emmaviaduct loopt. De bus rijdt vanaf het station de stad uit. Als de vrouw de maker van de video opmerkt, schreeuwt ze: 'Hij laat me hier staan! Help me alsjeblieft!'. Daarop drukt de buschauffeur op de claxon.

De vrouw slaagt uiteindelijk in haar opzet, want de chauffeur laat haar naar binnen.

Beelden gaan viral

Wanneer het incident precies plaatsvond is nog onduidelijk. Onderstaande beelden van de actie werden vrijdagavond om 22:33 uur gedeeld op videosite Dumpert van GeenStijl.



Onderzoek loopt

In een reactie op de beelden laat Flixbus-woordvoerster Nina Göbbels weten dat de maatschappij het incident onderzoekt.

'Op dit moment kunnen we nog geen informatie over het incident bevestigen. Ons team onderzoekt de zaak en heeft al met de betrokken bus partner contact gehad. We willen graag het verhaal van de chauffeur horen zodat de zaak opgehelderd kan worden. Op speculaties over de oorzaak van het incident gaan we niet in.'