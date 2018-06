Korfbalbolwerk Nic. ziet sluiting sporthal De Wijert met lede ogen aan

Korfbalvereniging Nic. uit de stad Groningen verwacht grote problemen op het moment dat de sporthal in de wijk De Wijert de deuren sluit.

'Wij weten nu nog niet waar we volgend jaar moeten trainen en spelen', laat voorzitter Wiebe van der Ploeg weten. Nic. speelt en traint met meerdere jeugdteams in de sporthal. De sloop van de hal begint waarschijnlijk in januari 2019.

Van De Wijert naar....

De sloopkogel gaat in de Wijerthal als het sportcentrum op het Europapark gereed is, dat is naar verwachting begin volgend jaar. Nic. kan ook terecht in die hal, maar niet met voldoende teams. 'Komend jaar loopt het fout', zegt de korfbalvoorzitter resoluut.

'Wij weten nog niet waar onze midweekteams gaan spelen. Er is geen capaciteit op het Europapark, wij hebben daar te weinig ruimte gekregen. We moeten extra inhuren bij het Alfa-college. Dat is een duurdere hal, het zou fijn zijn als we daar terecht kunnen, maar die kosten kunnen we niet zomaar dragen.'

Politiek besluit

Politiek Groningen besloot onlangs dat De Wijert geen nieuwe sporthal krijgt. De huidige hal moet wijken voor voor een multifunctionele accommodatie. Wel krijgt dat nieuwe gebouw een spelhal, maar die is niet geschikt voor het spelen van wedstrijden.

Nic. en De Wijert

De bakermat van de korfballers is De Wijert. De buitenaccommodatie bevindt zich ook in de wijk. De sporthal was jarenlang het thuishonk van het eerste team van de club. Sinds enkele jaren is dat de sporthal van het Alfa-College, nabij sportcentrum Kardinge. Het vlaggenschip speelt daar de wedstrijden omdat de hal in De Wijert ongeschikt is voor topsport.

Toe aan vervanging

Dat de hal toe is aan een flinke opknapbeurt ontkent het bestuur van Nic. niet, maar het niet laten terugkeren van een volwaardige sporthal keuren de korfballers wel af.

'We moeten met onze spelers nu naar andere delen van de stad. Dat gebeurt nu ook al, maar dat zal straks nog meer gebeuren. Dan splitst onze vereniging nog verder op', aldus de voorzitter.

'Zuid-Groningen moet een sporthal krijgen'

Er is dus nog veel onduidelijkheid bij het Groninger korfbalbolwerk, maar voor voorzitter Van der Ploeg staat als een paal boven water dat er een sporthal moet terugkeren als de huidige tegen de vlakte gaat. De wijken in het zuiden van Groningen worden volgens hem niet voldoende bediend met sportaccommodaties.

'Dat geldt voor korfbal, handbal, hockey, basketbal. Die moeten gewoon bediend worden met goede accomodaties. Dat is nu niet het geval', besluit Wiebe van der Ploeg.

De wens voor een sporthal

Niet alleen bij Nic. is de wens groot om een volwaardige sporthal te behouden voor de wijk. Er is een speciale commissie opgericht voor het behoud van de sporthal.

Ondanks de wens lijkt de kans van slagen klein. Politiek Groningen besloot onlangs dat er geen haalbaarheidsonderzoek komt naar een nieuwe sporthal in De Wijert.

