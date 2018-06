Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: Zwientjes kieken In Hoogezand worden bereklauwen bestreden door zwijntjes. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

'In Hoogezand staan zwijnen, die moeten jullie even bekijken.' Nou dan doen we dat toch? Via een tip kregen we te horen dat er in Hoogezand een veld vol met zwijnen staat. Deze zwientjes staan daar om berenklauwen te bestrijden.

'Ze graven ze uit de grond', vertelt Johan Bakker, die toevallig langsloopt. 'De snoet gaat eronder en hup, een berenklauw uit de grond. Ook eten de zwijnen de berenklauw. En ondertussen trekken ze ook nog veel bekijks. Ook in Expeditie Grunnen: - Trijntje is slechtziend en fietst nog

- De tewaterlating van de 'Thun Eos'

- 112 Groningen Dag: de jongensdroom van Martin Nuver

- Blij dat ik glij in Grijpskerk

- Een reuzenrad voor Wim

- Jonge katjes bij opa Horinga Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we straks bij jou voor de deur!