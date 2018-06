Een reuzenrad voor ongeneeslijk zieke Wim

Alsof The Rolling Stones optreden in Niekerk: de kaartjes voor de feestweek vinden gretig aftrek. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Wim Pruim is ongeneeslijk ziek, maar één van zijn grootste wensen is vervuld.

In augustus is de grote feestweek van Niekerk. Maar ook van de voorverkoop wordt een feestje gemaakt. Er is zelfs een reuzenrad aanwezig, dat speciaal voor de ongeneeslijk zieke Wim Pruim wordt neergezet.

Al vele jaren zet Wim zich met hart en ziel in voor Jeugd-, Jongeren- en Volwassenenwerk De Smidse in Niekerk. Als algemeen bestuurslid, lid van de feestweekcommissie en manusje-van-alles. Maar nu is hij ziek, slokdarmkanker met uitzaaiingen. Of Wim de feestweek in augustus haalt is dan ook nog onzeker.

Een droom komt uit

'Wim had al jaren de wens voor een reuzenrad in de feestweek. Praktische bezwaren, zoals een instabiele grond waardoor het reuzenrad omver zou kunnen vallen, zorgden ervoor dat de droom van Wim nooit uitkwam', vertelt Sjoerd Visser, een goede vriend van Wim.

Bestuursleden en vrijwilligers van De Smidse hebben de schouders eronder gezet om Wims droom uit te laten komen. En dat is gelukt.

'Het is ze gewoon gelukt'

'Het is me nooit gelukt', vertelt Wim aan Derk Bosscher. 'Toen ik gisteren zo'n vijfhonderd mensen zag - familie, vrienden en kennissen - werd ik erg emotioneel. Het is ze gewoon gelukt', zegt hij trots. Wim is vol vertrouwen dat hij de feestweek in augustus nog gaat meebeleven.

Het reuzenrad draait tijdens de voorverkoop van de feestweek in augustus. En die voorverkoop loopt storm. Bij het afhaalpunt voor kaartjes staat een rij die erop lijkt alsof The Rolling Stones gaan optreden. Om 10:00 uur stonden de eerste mensen al in de rij.

Zelfs uit Brabant zijn er mensen gekomen om het feestje mee te maken. Voor welke artiesten ze een kaartje kopen? Dat maakt ze niks uit. 'Het wordt tóch wel leuk', vertelt een bezoeker.

