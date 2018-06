Auto brandt volledig uit

Op de Hoofdweg tussen Groningen en Harkstede is zaterdag aan het einde van de middag een auto volledig uitgebrand. Bij het incident raakte er niemand gewond.

De bestuurder had op tijd in de gaten dat er iets mis was, waarna hij het voertuig verliet. Hij moest lijdzaam toezien hoe de vlammen om zich heen grepen. Vermoedelijk is de brand tijdens de autorit door kortsluiting ontstaan.

De brandweer kwam snel ter plaatse om de vlammen te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De Hoofdweg was gedurende de brand afgezet voor het verkeer.