De eerste vlucht van Eelde naar Nice is een feit

Vanaf 16 juni is het tot 6 oktober iedere week mogelijk om van Eelde naar Nice te vliegen. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op Groninger Airport Eelde vond zaterdagmiddag een bescheiden primeur plaats. Voor het eerst steeg er een vliegtuig van Nordica op met de Zuid-Franse kustplaats Nice als eindbestemming.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe lijndienst tot en met 6 oktober van dit jaar iedere week wordt uitgevoerd.

Uitvalslocatie

Bowy Odink, Commercieel Manager van Groningen Airport Eelde, is erg in zijn nopjes dat de eerste vlucht naar een nieuwe bestemming een feit is. Hij ziet Nice bovendien als een geschikte uitvalslocatie voor nabijgelegen regio's.

'Met een huurauto kunnen passagiers eenvoudig doorreizen naar de Franse Rivièra of Noord-Italië. Nice is een mooie toevoeging aan ons bestemmingenaanbod', stelt hij.

Kopenhagen, München en Ibiza

Nordica vliegt vanaf de Drentse luchthaven ook naar Kopenhagen, München en Ibiza. De CRJ700, die de maatschappij daarvoor inzet, biedt plaats aan zeventig passagiers.

Het Nordica-vliegtuig dat zaterdagmiddag koers naar Nice zette, is een Bombardier CRJ700.

