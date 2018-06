The Knickerbockers viert feest, Pelikaan S loopt wederom promotie mis

upporters van The Knickerbockers vieren alvast een feestje na de 0-2, vlak voor tijd. (Foto: Twitteraccount The Knickerbockers)

Dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen in het amateurvoetbal, werd zaterdag nog maar eens bewezen. Waar The Knickerbockers promoveerde, bleef Pelikaan S tweedeklasser door een late nederlaag bij d' Olde Veste '54.

The Knickerbockers moest het in Assen opnemen tegen LTC. Beide derdeklassers hadden alle pijlen op promotie gericht, waardoor er zich een leuk duel ontspon. De stadse studentenploeg, onder leiding van Lesmond Prinsen, had bovendien een grote supportersschare meegenomen.

Sta-in-de-weg

LTC mocht zich aanvankelijk de iets betere ploeg noemen, maar doelman Rob Hölscher ontpopte zich tot een ware sta-in-de-weg voor de Assenaren. Aan de overzijde was Mark Oostra wél effectief na 67 minuten: 0-1. Zijn ploeggenoot Austin Ellinor schoot The Knickerbockers vlak voor tijd definitief naar de Tweede Klasse.

Pelikaan S

Ook voor Pelikaan S viel de beslissing vandaag. Een overwinning was voor de ploeg van Joop Gall genoeg om te promoveren naar de Eerste Klasse. In de basisopstelling van de Oostwolders waren onder meer de namen van de oud-profvoetballers Sergio van Dijk en Kurt Elshot terug te vinden.

Pelikaan S mocht zich in een matige wedstrijd de iets betere ploeg noemen in Steenwijk, maar gescoord werd er maar niet. Tien minuten voor tijd moest Pelikaan S met tien man verder na twee gele kaarten voor Jordy Kailie. Diep in blessuretijd scoorde invaller Gerald Kloeten de 1-0 voor d' Olde Veste '54, dat luttele seconden later de champagneflessen mocht ontkurken.

Laatste wedstrijd Gall

Door het resultaat is Pelikaan S veroordeeld tot nog een jaar in de Tweede Klasse. Vorig seizoen liepen de Oostwolders ook op het nippertje promotie naar de Eerste Klasse mis, toen Noordscheschut te sterk bleek.

Voor Joop Gall was het zijn laatste wedstrijd voor Pelikaan S. Hij is momenteel in gesprek met verschillende clubs en gaat volgend jaar waarschijnlijk in het buitenland aan de slag.