Romano Hummel wordt tweede op WK in Frankrijk (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Romano Hummel is tweede geworden bij de WK wedstrijd in La Reole. De grasbaancoureur uit Hoogkerk steeg in het tussenklassement naar de zevende plaats.

Hummel verzamelde op het Franse circuit 19 punten. Hij won twee heats. In de dagfinale was de Fransman Mathieu Trésarrieu de beste. Hummel racete solide naar de tweede plek. Hij hield WK-leider Dimitri Bergé achter zich. De volgende twee Grand Prix' worden in Nederland gehouden. Op 15 juli in Roden en op 19 augustus in Eenrum.