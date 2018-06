Deel dit artikel:











Vuurwerk ontploft in bierkrat: rondvliegend glas verwondt omstanders Een willekeurig bierkrat (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bij een feest in ontmoetingscentrum Oomkegast in Boerakker zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt door wegschietende glasscherven. Dat gebeurde nadat een man vuurwerk in een bierkrat had gestopt.

Het vuurwerk ontplofte, met rondvliegend glas tot gevolg. Volgens de politie liepen verschillende omstanders daarbij snij- en brandwonden op. Zij zijn behandeld door ambulancepersoneel. Vuurwerk aangereikt Het vuurwerk was door een 40-jarige man uit Marum in het krat gedaan. Volgens een politiewoordvoerder verklaarde hij dat hij het vuurwerk kreeg aangereikt door een andere man. Omdat hij niet wist wat hij ermee aan moest, stak hij het in het krat. Daarop meldde zich een 29-jarige man uit Nuis bij de politie, die bekende dat hij het vuurwerk had aangestoken. Excuses Volgens de politie heeft de man uit Nuis excuses aangeboden en toonde hij zich bereid om de schade te vergoeden. Of de zaak verder nog een staartje krijgt, kon de politie nog niet zeggen.