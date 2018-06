Deel dit artikel:











Fiets komt klem te zitten onder trein (Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

Een trein is zaterdagnacht over een fiets gereden, die bij Winschoten op het spoor was gelegd. De fiets kwam klem te zitten, de trein kon daardoor niet meer verder rijden.

De Arriva-trein was tijdens de aanrijding onderweg naar Bad Nieuweschans en had net station Winschoten verlaten. De brandweer en ProRail hebben de verwrongen fiets eronder vandaan gehaald. Ongeveer vijftien reizigers zaten tijdens het ongeluk in de trein. Niemand raakte voor zover bekend gewond. Ze zijn met een bus naar hun eindbestemming gebracht. Het is onbekend wie de fiets op het spoor heeft gelegd en van wie die fiets was.