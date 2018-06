Vlucht van Ibiza naar Eelde moet uitwijken naar Münster

De vlucht van Ibiza naar Eelde is zaterdagavond uitgeweken naar Münster. Reden is een staking van Franse verkeersleiders. De vlucht liep daardoor vertraging op, waardoor het toestel te laat was om te mogen landen op Groningen Airport Eelde.

Vliegmaatschappij Nordica meldt dat de reizigers met bussen van Münster naar Eelde zijn gebracht:



Tweede keer door staking

Het is de tweede keer in anderhalve maand tijd dat een vlucht van Ibiza naar Eelde wordt omgeleid naar een andere luchthaven. In mei moesten de piloten van Nordica uitwijken naar Schiphol. Ook toen leidde een staking van de Franse luchtverkeersleiders tot vertraging, waardoor het toestel pas na middernacht in Eelde kon zijn.

Groningen Airport Eelde sluit in principe om 23.00 uur. Daarbij is er nog wel een uitloop naar middernacht, bij bijzondere omstandigheden. 's Nachts is de luchthaven alleen open voor medische vluchten.

Ruimere openingstijden

Het vliegveld hoopt in een nieuw luchthavenbesluit van het Rijk op verruiming van de openingstijden. Groningen Airport Eelde wil doordeweeks al een half uur eerder open om 6.30 uur en wil bovendien de mogelijkheid krijgen om na 23.00 uur tien extra vluchten te laten opstijgen of landen.

Lees ook:

- Te laat voor Eelde en daarom landen op Schiphol: kan dat niet anders?

- Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport

- Vlucht uit Ibiza niet op tijd in Eelde: vliegtuig wijkt uit naar Schiphol

- De eerste vlucht van Eelde naar Nice is een feit