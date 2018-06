Drankrijders van de weg gehaald in Zuidlaren en Eelde

De politie heeft afgelopen nacht meerdere mensen van de weg geplukt die met drank op achter het stuur zaten.

In Zuidlaren betrapten agenten een man van 27 jaar uit die plaats, meldt RTV Drenthe. Toen ze hem gingen controleren, bleek dat zijn rijbewijs in beslag was genomen. De Zuidlaarder is meegenomen naar het politiebureau en mocht even later met meerdere bekeuringen op zak weer weg.

In Eelde haalde de politie een vrouw uit Dedemsvaart van de weg. Ook zij had te veel gedronken. De automobilist mocht met een bekeuring en een rijverbod het politiebureau weer verlaten.