Binnenstadbewoners zijn fietswrakken meer dan zat

De fietswrakken in Groningen zijn veel Stadjers een doorn in het oog. (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Bewoners van het A-Kwartier in het centrum van de stad Groningen zijn de vele rondslingerende fietsen in de straten meer dan zat. Vooral de fietsen waar je niet meer op kan fietsen zijn de Stadjers een doorn in het oog.

Om het straatbeeld op te vijzelen en stoepen weer begaanbaar te maken, hebben de bewoners stickers op fietsen geplakt. Op die stickers staat de plakdatum. Als de fiets er na een aantal weken nog staat, heeft de gemeente het recht om hem te verwijderen. Maar in de ogen van Esther Klaver gebeurt dat te weinig, helemaal met de fietsen waarop niet meer kan worden gefietst.

De sticker met daarop de plakdatum.

Werk aan de winkel

'In onze optiek kan er veel meer werk worden gemaakt van het weghalen van de wrakken', betoogt de voorzitter van buurtvereniging A-Kwartier. Haal ze van de straat. De gemeente heeft het recht om wrakken te verwijderen.'

Meer fietsen van de straat

Alhoewel er wel fietsen worden verwijderd, gebeurt het dus volgens de buurtbewoners te weinig. 'De wethouder heeft meerdere keren laten weten dat het fietsprobleem een groot probleem is in Groningen, waarom pak je dan niet het laaghangend fruit aan? Dat zijn die fietswrakken, die kan je simpelweg gewoon weghalen.'

De Visserstraat in Groningen is zo'n straat waar her en der clubjes met fietsen staan. 'Je ziet het, je kan gewoon op sommige delen van de stoep niet eens fatsoenlijk lopen', laat Esther Klaver zien tijdens een wandeling door de straat.

Politiek is benaderd

De binnenstadbewoners vestigen hun hoop nu op de gemeenteraad van Groningen. Ze hebben de raadsleden inmiddels een brief geschreven. 'De politiek moet een signaal geven richting de ambtenaren. Een signaal waarmee ze laten weten dat de hoeveelheid fietsen in de stad een probleem is. En dat ze zeggen: 'Laten we beginnen bij het laaghangend fruit, laten we de wrakken van de straat halen', besluit voorzitter van buurtvereniging A-Kwartier Esther Klaver.

Lees ook:

- Aanpak stadscentrum zorgt voor parkeeronrust