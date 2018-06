Deel dit artikel:











Brandweer voorkomt erger bij schuurbrand in Schildwolde De brandweer wist met hulp van de boer en omstanders te voorkomen dat de brand zich uitbreidde. (Foto: Johan Wildeboer)

In Schildwolde is een schuurbrand zondagmiddag met een sisser afgelopen. Door broei was brand in diverse hooibalen ontstaan, maar brandweerlieden grepen op tijd in. Er vielen geen gewonden.

De brandweer rukte met twee ploegen uit naar de schuur. Met behulp van omstanders en de agrariër op wiens erf de brand was ontstaan, werden de brandende hooibalen uit de schuur gehaald. Buiten werden de hooibalen geblust. De brand werd in eerste instantie opgeschaald naar middelbrand, maar door het kordate ingrijpen van alle betrokkenen had de brandweer de brand binnen een mum van tijd onder controle.