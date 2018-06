Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: Groningse helpt Ghana aan beter milieu Als Ghanese kinderen met 200 waterzakjes bij Ellen komen, maakt ze een schooltas voor hen. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Ellen Seldenthuis komt uit Leek en woont nu in Ghana. Voor even is ze terug in Leek om te vertellen over haar projecten in Afrika.

'Als ik hier ben dan denk ik altijd: wat is het goed geregeld met het milieu', vertelt Ellen. 'In Ghana drinken we uit waterzakjes. Het is daar 'normaal' dat deze zakjes op de grond belanden. Daarom ben ik een project gestart met rugtasjes'. Als de kinderen met 200 waterzakjes bij Ellen komen, maakt ze een schooltas voor de kinderen. 'Ik heb al 30.000 tasjes gemaakt', vertelt ze trots. Ook in Expeditie Grunnen: - Digitaal liften: hoe zit dat?

