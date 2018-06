Mollema twaalfde, Slagter 25ste in Ronde van Zwitserland

Bauke Mollema verspeelde zondagmiddag een top tien-klassering in Zwitserland. (Foto: Gian Ehrenzeller/ANP)

Bauke Mollema heeft zondag een toptienklassering in de Ronde van Zwitserland verspeeld.

In de afsluitende tijdrit over 34,1 kilometer, met start en finish en Bellinzona, kwam de renner van Trek-Segafredo als 34ste over de streep, op 1 minuut 54 van winnaar Stefan Küng.

Twaalfde

De Groninger zakte daardoor van de tiende naar de twaalfde plaats in het algemeen klassement van de rittenkoers, op 3 minuut 16 van winnaar Richie Porte. De Australiër zag zijn leidende positie niet meer in gevaar komen op de slotdag.

Slagter

Tom-Jelte Slagter finishte in de tijdrit als tachtigste, met een achterstand van 3 minuut 27 op Stefan Küng. In het algemeen klassement eindigde de renner uit Slochteren daarmee op de 25ste plaats, op 11 minuut 28 van Richie Porte.

