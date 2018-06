SC Stadspark en FC Lewenborg in extase na historische prestatie

Op twee sportcomplexen in de stad barstte er zondagmiddag een luid gejuich los. Rond 16:00 uur gebeurde dat bij FC Lewenborg; een half uur later was SC Stadspark aan de beurt. Beide ploegen promoveerden en vierden dat uitbundig.

FC Lewenborg, dat een periodetitel had bemachtigd in de Derde Klasse A, had in de eerste twee nacompetitieronden afgerekend met DIO Oosterwolde (5-0) en stadgenoot Amicitia VMC (0-2). In de finale tegen FC Oldemarkt had de ploeg van Bob Pontjodikromo bovendien het thuisvoordeel.

Omhaal

Na zo'n twintig minuten kwam Lewenborg, dat de sterkere ploeg was, terecht op voorsprong door Sheduaan Al Taijeb. Hij kwam met een halve omhaal op fraaie wijze tot scoren. Meteen na rust kreeg Oldemarkt dé kans op 1-1 via een strafschop, maar de 19-jarige Frank Woldring keerde het buitenkansje.

Lewenborg was daarna zoekende, maar hervond zichzelf na zeventig minuten. Guido Feringa mikte na een hoekschop in twee instanties raak en zette zijn ploeg daarmee op rozen. Rai de Vries zorgde in blessuretijd voor de 3-0, waarna de Lewenborgers de promotie definitief mochten vieren. En hoe, want de ploeg hoefde in de nacompetitie geen enkele goal te incasseren.

SC Stadspark

Even verderop mocht een andere Groninger ploeg eveneens aan de champagne. SC Stadspark had zich in de nacompetitiefinale voor een plek in de Eerste Klasse gespeeld, en daarin moest de formatie van Germain Beck afrekenen met Beilen.

Dat laatste bleek nog niet zo eenvoudig, want Beilen wist na ruim een minuut al de leiding te nemen na een intikker van Koen Hollemans. Stadspark stelde halverwege de eerste helft echter orde op zaken door een doelpunt van aanvaller Romario Tjong-A-Sie en mocht met 1-1 aan de thee.

Vreugde

Vlak na rust nam Stadspark een voorschot op promotie toen Tjong-A-Sie zijn tweede treffer tegen de touwen kopte. Toen Tiuri Schieving en George Goguadze na zo'n zeventig minuten de derde en vierde goal op het scorebord wisten te zetten, was het verzet van Beilen definitief gebroken. Na het laatste fluitsignaal waren de Stadsparkers dan ook uitzinnig van vreugde.

Zowel voor FC Lewenborg als SC Stadspark is er sprake van een historische prestatie. De Lewenborgers kwamen nog nooit eerder uit in de Tweede Klasse, waarin zij de plek van SC Stadspark zullen innemen. Stadspark, dat in 2014 voortkwam uit een fusie tussen De Vogels en Gronitas, speelde op haar beurt als fusieclub ook nog nooit eerder in de Eerste Klasse.