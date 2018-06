Gronings jacht na 11.000 zeemijlen terug in Nederland

Motorboot The Four Seasons is weer teruggekeerd op Nederlandse bodem. (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Motorboot The Four Seasons, die gebouwd is door de stad-Groninger scheepswerf No Limit Ships, is na een lange reis weer terug in Nederland.

Het vijftien meter lange schip, met aan boord de gebroeders Edzard en Peter Braam, vertrok op 7 augustus 2016 naar Florida. The Four Seasons deed daar in Fort Lauderdale en Miami mee aan grote botenshows, om zowel het schip als de scheepswerf te promoten in Noord-Amerika.

No Limit Ships bouwde eerder de Ecolution, het volledig zelfvoorzienende schip van wijlen Wubbo Ockels.

Over de oceaan

De gebroeders Braam staken zowel via de noordelijke Vikingroute als de zuidelijke Azorenroute de oceaan over. Dat zijn voor een zeilboot niet al te gebruikelijke routes, en voor een motorboot als The Four Seasons al helemaal niet.

'Het grote probleem is voldoende brandstof', zegt eigenaar Piet Wierenga van No Limit Ships, die de twee schippers zondagmiddag feestelijk onthaalde in Rotterdam.

In totaal heeft de heen- en terugreis 11.000 zeemijl geduurd. Daarbij werden op de Vikingroute Engeland, Schotland, de Orkney-eilanden, de Faeröer eilanden, IJsland, Groenland, Canada en de Verenigde Staten aangedaan. Op de terugreis ging de reis van Bermuda via de Azoren naar Spanje en Guernsey.

Voet tussen de deur

No Limit Ships heeft de reis van de zeventigers voor een belangrijk deel bekostigd. Maar het begint zich uit te betalen: de werf heeft de eerste overzeese opdracht inmiddels binnengeharkt.

'We zijn net begonnen met het laswerk van een jacht voor een Canadese opdrachtgever. Daarmee is anderhalf tot twee miljoen euro exclusief btw gemoeid', zegt Wierenga. 'Het eerste schaap in Noord-Amerika is dus over de dam.'

We kwamen er al snel achter dat Florida niet zit te wachten op ons type schip Piet Wierenga - No Limit Ships

De Groninger werf is dan wel een klant rijker, maar ook een illusie armer. 'We kwamen er al snel achter dat Florida niet zit te wachten op ons type schip. Daar willen klanten glitter en glamour, niet de zeewaardige no-nonsense schepen die wij maken. Onze afzetmarkt ligt meer in Canada', stelt Wierenga.

Zodra de motorboot voor de Canadese klant in de zomer van 2019 klaar is, wil No Limit Ships de Canadese markt verder bewerken.

Gevulde orderportefeuille

No Limit Ships werd tijdens de crisisjaren hard geraakt. 'We zagen zowel de zakelijke als de particuliere markt compleet inzakken. Dankzij de verhuizing van onze werf van de Friesestraatweg naar de Stockholmstraat konden we ons meer richten op reparaties en onderhoud, en wisten we te overleven', vertelt Wierenga.

De bouw van nieuwe schepen is inmiddels weer op gang gekomen. 'Samen met Barkmeijer Stroobos hebben we negen boten voor het Nederlands Loodswezen gebouwd, waarvan de laatste maandag te water gaat. Verder werken we aan een aantal schepen voor Schotse en Noorse klanten. Daarmee hebben we werk tot 2021, dus we mogen niet klagen.'

