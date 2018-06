Deel dit artikel:











Aankomst Molukkers nagespeeld in haven Delfzijl: 'Ik moest huilen' Tientallen Molukkers gingen 65 jaar terug in de tijd en speelden hun aankomst in Nederland na. (Foto: Martin Drent/RTV Noord) Jo Surisiay uit Groningen raakt geëmotioneerd (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Bijzondere opnames zondag op een scheepswerf in de haven van Delfzijl. Tientallen Molukkers gaan 65 jaar terug in de tijd en spelen hun aankomst in Nederland na. Dat zorgt voor emoties.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

De Molukse soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL) moesten met hun gezinnen in 1951 gedwongen naar Nederland. Hun verblijf zou tijdelijk zijn, maar werd voor vele duizenden Molukkers definitief. Drieluik De theatervoorstelling 'Aan de andere kant' vertelt dit verhaal over de Nederlands-Molukse geschiedenis. Het is een drieluik waarbij elk jaar één voorstelling wordt opgevoerd. De eerste heet 'Een tijdelijk verblijf' en is komend najaar in onder meer de Molukse kerken in Appingedam en Hoogkerk te zien. Daarin zitten filmbeelden die zondag zijn gemaakt. Bedroefde blikken Jo Surisiay uit Groningen kijkt mee met de opnames van de aankomst van de figuranten in de haven. Sommigen hebben hun koffer op het hoofd, zoals het vroeger ook ging. Surisiay vindt het heftig om te zien: 'Ik was totaal geëmotioneerd. Ik zag die bedroefde blikken van de vrouwen en mannen, vreselijk. Ik dacht aan mijn ouders toen ze hierheen kwamen. Dat vond ik niet leuk.' Trauma Haar moeder is getraumatiseerd door de oorlog, die enkele jaren voor het gedwongen vertrek van de Molukkers naar Nederland plaatsvond. 'Ik weet nog goed dat ik als scholier thuis was en er opeens een vliegtuig laag overvloog. Mijn moeder schoot ineens achter de bank. Ze was hartstikke bang.' Daarom vindt de Groningse het goed dat het verhaal nu doorgegeven wordt, ook op de derde generatie, haar kleinkinderen. 'Betekent veel voor me' Eén van de figuranten die meespeelt is Emerson Terinathe, kleinzoon van een KNIL-militair die mee moest naar Nederland. Hij ziet zijn deelname aan de filmopnames als zíjn manier om het verhaal door te geven. 'Mijn opa en oma leefden hier in barre omstandigheden. Ze werden na aankomst vervoerd naar het voormalig Kamp Westerbork. Daar hebben ze een tijdje gewoond. Het is heel indrukwekkend om dit nu na te spelen. Dat betekent heel veel voor me.' De voorstelling wordt van 19 september tot en met 6 oktober gespeeld in Appingedam, Hoogkerk en Bovensmilde.