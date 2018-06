Deel dit artikel:











Ook Groninger Bodem Beweging laat hoorzitting schieten: 'Volstrekt ongeloofwaardig' De Groninger Bodem Beweging (GBB) stuurt geen afvaardiging naar de hoorzitting in de Tweede Kamer. (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) stuurt geen afvaardiging naar de hoorzitting in de Tweede Kamer op 28 juni. Er wordt dan onder meer gesproken over de versterkingsoperatie van woningen in het aardbevingsgebied.

Eerder lieten het Groninger Gasberaad, de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en de voorzitter van de Maatschappelijke Stuurgroep Jan Kamminga al weten de hoorzitting in de Tweede Kamer te boycotten. Ongeloofwaardig De GBB noemt de uitnodiging voor de hoorzitting 'volstrekt ongeloofwaardig'. De GBB valt er vooral over dat de stemmingsronde op 12 juni liet zien dat het huidige versterkingsbeleid van minister Wiebes voort kan worden gezet, ondanks een oproep vanuit het aardbevingsgebied. Gedupeerden van de gaswinning vinden dat Wiebes zijn afspraken moet nakomen. Spijkers met koppen slaan Volgens de GBB hadden er tijdens het Kamerdebat over de versterkingsoperatie en de daarop volgende stemmingsronde spijkers met koppen moeten worden geslagen. 'En nu de ruimte aan Wiebes is gegeven, is de Kamer nieuwsgierig hoe de regionale partijen over de versterking denken?', vraagt de GBB zich af in een verklaring op haar website. 'De minister de ruimte geven om de versterkingsoperatie te remmen om vervolgens te praten over hoe de versterking vlotgetrokken kan worden, komt bij ons ronduit cynisch over', aldus de GBB. Overschild Ook de Dorpsbelangenvereniging Versterking Overschild boycot het rondetafelgesprek. Zij hebben er geen vertrouwen in om de Kamerleden in twee minuten 'te inspireren alsnog waarachtige en daadwerkelijke

betrokkenheid voor veiligheid en welzijn van de bewoners op te brengen'. Lees ook: - 'Met 1,5 minuut spreektijd in de Tweede Kamer worden Groningers verneukt'