Woningen ontruimd bij branden in Stad en Zuidhorn

Bij een brand aan de Kamerlingh Onnesstraat in de stad zijn zondagavond enkele woningen ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Twee aangrenzende woningen werden kort tijd ontruimd.

Ambulancepersoneel heeft een vrouw, die in de woning aanwezig was, ter plaatse behandeld. Over haar verwondingen is niets bekend.

Aan het Vlet in Zuidhorn brak zondagnacht brand uit in de slaapkamer van een woning. Een matras op een bovenverdieping had vlam gevat. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het matras naar buiten gegooid en geblust.