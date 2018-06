Auke Hulst wint Bob den Uylprijs voor beste reisboek

De Groninger schrijver Auke Hulst heeft zondag voor zijn boek 'Motel Songs' de VPRO Bob den Uylprijs gekregen. Volgens de jury schreef Hulst, die in het gehucht Denemarken opgroeide, het beste Nederlandstalige reisboek van het afgelopen jaar.

Aan de prijs is een geldbedrag van 7.500 euro verbonden.

Roadtrip langs helden

Hulst doet in het boek verslag van zijn roadtrip in 2016 door de Verenigde Staten. De tocht voerde hem langs de geboorte- en sterfplaatsen van zijn literaire en muzikale helden, onder wie Scott Fitzgerald, Jeff Buckley, Kurt Cobain, Prince en Ernest Hemingway.

Onderweg overdenkt hij hun dood en keert hij telkens terug bij de voortijdige dood van zijn vader, journalist Tom Hulst.

Juryrapport

'In elegant proza, vrij van clichés, voert hij de lezer mee langs de grenzen van het dodenrijk, en van het leven', aldus de jury. 'In Motel Songs toont Hulst ons een blik in zijn ziel, maar heeft hij ook de vastberadenheid van de reiziger die zijn doel moet en zal bereiken.'

De andere genomineerden waren Kader Abdolah (Het gordijn), Karin Anema (Boegwater), Stefan Brijs (Andalusisch logboek), Sarah de Mul (Retour San Sebastian) en Leendert van der Valk (Voudou).

