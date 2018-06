Schrijvers hekelen 'Moeder de vrouw'

Joost Oomen is een van de ondertekenaars van de brief (Foto: joostomen.com)

Bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers, onder wie de Groningers Bart FM Droog, Auke Hulst, Joost Oomen en Henk Blanken, uiten hun ongenoegen over Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert.

In een brief in de NRC verwijten zij de CPNB de 'genderongelijkheid in het literaire veld' in stand te houden.

Reactie op Boekenweekthema

De open brief is een reactie op de aankondiging van het Boekenweekthema 2019: 'De moeder de vrouw', naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff.

Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Murat Isik het Boekenweekessay gaat schrijven. Jan Siebelink schrijft komend jaar het Boekenweekgeschenk.

