Aantal hartpatiënten in het Noorden stijgt flink

Het aantal hartpatiënten in Groningen en Drenthe neemt steeds verder toe. De afgelopen vijf jaar was de toename zo'n vijftien procent. De ziekenhuizen gaan gezamenlijk maatregelen nemen om de zorg te kunnen garanderen.

Het UMCG, Martini Ziekenhuis, OZG en Wilhelmina Ziekenhuis richten vandaag het samenwerkingsverband Hartnet Noord-Nederland op om zo behalve een betere zorg ook de kosten te kunnen beheersen.

Brede steun

Huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars ondersteunen de nieuwe organisatie.

De bedoeling is dat de hartpatiënt in eerste instantie wordt geholpen bij de huisarts en zo nodig bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als een hartoperatie nodig is of andere complexe zorg, worden patiënten doorverwezen naar het UMCG.