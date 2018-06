Rondje Groningen: Zondagsellende met de NS

Hopelijk zat je er niet middenin zondagavond. Het liep helemaal de soep in met de trein van Zwolle naar Groningen. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland iop een rij in Rondje Groningen.

1) Zondagavondtrein naar Stad loopt vast in Meppel

Hopelijk zat je er niet middenin zondagavond. Het ging helemaal fout met de trein van Zwolle naar Groningen - en dus allerlei andere bestemmingen in het noorden. Het overstappen op bussen in Meppel - euh, pardon, Beilen, kregen sommige reizigers te horen - liep de soep door te weinig bussen en gebrekkige communicatie vanuit de NS.

2) Een half miljoen

Zo vaak is de Grunner Stamtoavel-mop inmiddels bekeken op de facebookpagina van Dumpert. Nog ain keer dan!

3) Groningers houden wel van Bingo-achtig spelletje

Spellenspeciaalzaak Wirwar in Groningen houdt al sinds jaar en dag een top 10 van haar best verkochte spellen bij. De laatste tijd is het niet echt een spannend lijstje meer.

4) Lawaaitrein

Was ons nooit opgevallen. Jou wel?

5) Lawaaivogel

Klinkt trouwens mooier dan een trein.

6) Nieuwe Grunneger in Utopia

Je kón hem kennen als clubfotograaf in stad Groningen. Vanaf vandaag kán je hem kennen als nieuwe deelnemer aan Utopia: Gerrit de Haan.

7) Precies eronder ook echt

Inderdaad: precies onder dit bordje in Muntendam ligt een hoopje puin.

8) Rijmen voor de RUG

Heb jij genoeg talent in huis?



9) Op z'n Gronings

'We' mogen dan niet op het WK zijn, 'we' zijn wél prima vertegenwoordigd. En... 'we' scoren!



10)

Op z'n Spaans

En 'we' swingen de pan uit in een Spaanse discotheek!