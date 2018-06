Hanzestudenten hopen TU Delft te verslaan in World Solar Challenge

Achttien studenten van de Hanzehogeschool bouwen in Groningen aan een zonne-auto. Daarmee willen ze in oktober volgend jaar meedooen aan de Bridgestone World Solar Challenge.

Dat is de grootste race voor zonne-auto's ter wereld. De Hanzestudenten nemen het dan op tegen andere studententeams tijdens een race van drieduizend kilometer dwars door Australië.

Getest op TT-circuit

Vorige week donderdag hebben ze een prototype van de zonnewagen getest op het TT-circuit in Assen. 'Daarmee reden we 70 kilometer per uur. Maar in Australië is het de bedoeling dat we straks 90 kilometer per uur rijden, afhankelijk van de zonnekracht en de capaciteit van de accu', zegt student Florian de Vos.

Het grote doel is het team van de TU Delft te verslaan. De Delftenaren wonnen de race al zeven keer, waarvan de laatste drie keer op rij, en gelden als favoriet. 'Het wordt een grote uitdaging om van hen te winnen, maar we gaan daar volle bak aan werken', aldus De Vos. 'Maar ook meedoen is al fantastisch, want de Hanzehogeschool deed nog niet eerder mee.'

Hulp van scholen en bedrijven

De Hanzestudenten krijgen bij hun project hulp van mbo-scholen, andere hbo-scholen en ook de Rijksuniversiteit Groningen.

'Dat geeft een breed scala aan kwaliteiten en kennis. Ook werken we samen met bedrijven, die ons voorzien van kennis en adviezen', vertelt De Vos.

Definitieve auto

De komende maanden willen de studenten hun testauto verder ontwikkelen.

'Uiterlijk dit najaar willen we alle tests en metingen gedaan hebben, hebben we bijvoorbeeld bekeken welke materialen geschikt zijn, en welke niet. Vanaf november gaan we dan aan de echte auto bouwen. Die gaat vervolgens in juli volgend jaar inclusief zonnepanelen en batterijen op de boot naar Australië.'

