Polen opgepakt, 'veel minder fietsen gestolen'

Bij de politie in stad Groningen en Haren zijn in 2017 zo'n 900 aangiften van fietsdiefstallen minder gedaan dan in het jaar ervoor. Vorig jaar maakte de politie 1350 aangiften op, in plaats van 2250 in 2016.

Dat schrijft de politie zelf.

Ze schrijft het succes toe aan het oppakken van verschillende Polen die zich bezig hielden met het op grote schaal ontvreemden van duurdere fietsen. Het gaat daarbij om modellen van A-merken als Gazelle, Batvus en Koga Miyata, met een nieuwwaarde tussen de 700 en 3000 euro.

'Als je uitgaat van een waarde van zeker 500 euro per fiets, scheelt dit zo'n 4 tot 5 ton aan schade', schrijft de Stad-Harense afdeling op Facebook. '

Polen opgepakt

Volgens de politie was er een piek in het aantal diefstallen in Stad in 2015 en 2016, voordat twee Polen in Duitsland werden gepakt voor diefstal. Na hun vrijlating in 2016, ontstond een nieuwe piek. In februari en maart dit jaar werden opnieuw twee Poolse fietsendieven aangehouden. De eerste daarvan kreeg twee maanden celstraf, waarvan één voorwaardelijk.



Deze verdachten hebben zich sinds de laatste aanhoudingen niet meer in deze omgeving laten zien Bert Holtman - wijkagent

Enthousiast over eigen aanpak

Wijkagent Bert Holtman roemt de aanpak van de politie zelf. 'Een combinatie van verstand hebben van nieuwe fietsen, goed luisteren naar tips van burgers en samenwerken met partners zoals de Duitse politie. Een mooi gevolg is dat deze verdachten zich sinds de laatste aanhoudingen niet meer in Groningen en omgeving hebben laten zien.'

Dalende trend

'Vooral de daling van de diefstal van duurdere fietsen is spectaculair te noemen', schrijft hij. 'Voor dit jaar staat de teller van aangiften fietsendiefstal op zo'n 550 stuks. De dalende trend lijkt zich dus voort te zetten.'

Geen extra geld voor aanpak

Behalve Poolse dieven, werden ook een 34-jarige en 41-jarige fietsendief uit de stad zelf opgepakt en veroordeeld. Beiden hadden al een langer strafblad op dit gebied. In 2015 was Groningen nog koploper qua fietsendiefstal. Per duizend inwoners werd toen 17,3 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Over vorig jaar is dat 6,75 aangiften van diefstallen per 1000 inwoners.

Halverwege vorig jaar maakte burgemeester Peter den Oudsten van Groningen bekend dat er geen extra manuren komen voor de aanpak van fietsendiefstal.

