Rechter verbiedt motorclub Satudarah

Motorclub Satudarah wordt verboden en ontbonden, zo heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het verbod gaat per direct in.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in een civiele procedure gevraagd de club te verbieden en ontbinden, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat.

Rechter is het eens met OM

De club handelt in strijd met de openbare orde en is ontwrichtend voor de samenleving. Ook zou er een subcultuur zijn ontwikkeld waarin geweld wordt verheerlijkt, stelt het OM. De rechter is het daar mee eens.

Chapters en supportclubs ook verboden

Ook de lokale chapters en supportclubs van Satudarah vallen onder het verbod. In Groningen zijn ook dergelijke supportclubs actief, waaronder Tenaga in Harkstede. Die club mag sinds eind vorig jaar op last van de burgemeester geen bijeenkomsten meer houden in de gemeente Slochteren, inmiddels opgegaan in Midden-Groningen.

Satudarah zelf werd in het verleden in verband gebracht met vechtpartijen in het uitgaansleven van Appingedam.



Ook zaken tegen andere motorclubs

Eind vorig jaar verbood de rechter al motorclub Bandidos. Dit verbod is nog niet van kracht, omdat de club in hoger beroep is gegaan.

Het OM is ook een civiele procedure begonnen om de Hells Angels te verbieden.

