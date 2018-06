De regio's moeten economisch meedoen: 'Maak Nederland groot!'

We moeten af van de Randstad als economische metropool. Dat vindt Sigrid Helbig, voorzitter van de landelijke Economic Board. 'De regio's moeten weer meedoen. Maak Nederland weer groot!'

Volgens Helbig slibt de Randstad helemaal dicht. 'We moeten niet meer op een kluitje hokken, maar de Randstad ontlasten door alle gebieden optimaal te benutten en vernuftig met elkaar te verbinden qua infrastructuur, ook op digitaal gebied', zegt Helbig op de website van The Economic Board.

'Heel Nederland is stad'

Helbig ziet heel Nederland als een grote groene stad. 'Ik werk vaak met Chinezen. Als ze me vragen of ik ook in de buurt van Amsterdam woon, zeg ik altijd ja. Want waar je ook in Nederland woont, je woont altijd in de buurt van Amsterdam.'

Helbig vindt het idee van de stedelijke regio versus de landelijke buitengebieden compleet achterhaald. 'Nederland heeft niet een metropole area. Nederland is een metropole area.'

In onze regio wordt al veel langer geroepen om een grotere economische rol voor het Noorden door onder meer betere (spoor)verbindingen en verdubbeling van rijkswegen.