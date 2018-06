Lopend Vuur: Ik lees nooit etiketten

De etiketten van voedingsproducten kloppen lang niet altijd. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht en TNO.

De opsomming van ingrediënten is niet altijd volledig of zelfs onjuist. Mensen die voedselallergieën hebben, kunnen daar flink ziek van worden.

Volgens Europese regelgeving is het voor fabrikanten van voedingsproducten verplicht om te vermelden of hun producten één of meer allergenen uit een lijst van veertien bevatten.

Etiketten van belang

In ons land heeft naar schatting 1 tot 2 procent van de inwoners last van allergische reacties, zegt de NOS. Problemen kunnen voorkomen worden door de juiste ingrediënten te vermelden op de verpakking. Ook voor mensen die willen letten op hun gezondheid en/of gewicht is de inhoud van de etiketten van belang.

Maar jij let er op? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Heb je ervaring met een misleidend etiket? Staat er te weinig informatie op de verpakking? Praat mee via onze facebookpagina of via 050 -3188288.

Wildlands moet weer een dierentuin worden

Een groot aantal stemmers op ons Lopend Vuur afgelopen vrijdag. 8301 mensen stemden op 'Wildlands moet gewoon weer een dierentuin worden'. Liefst 87 procent van de stemmers is het ermee eens.