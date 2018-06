Steeds meer koeien in de wei, maar nog niet zoveel als in 2012

Steeds meer melkveebedrijven, die aangesloten zijn bij FrieslandCampina, laten hun koeien weer grazen in de wei. Dit jaar zijn dat er zo'n driehonderd meer dan vorig jaar, meldt de zuivelcoöperatie.

Het percentage van het aantal aangesloten melkveebedrijven, dat is overgestapt naar de weidegang, komt hiermee op zo'n 81 procent.

Landelijke doelstelling

Daarmee komt het doel voor de landelijke weidegang in zicht, stelt FrieslandCampina. De melkveesector wil dat over twee jaar 81,2% van de melkveebedrijven hun koeien regelmatig buiten laat grazen. Dat is hetzelfde percentage als in 2012. In de afgelopen jaren werden er dus minder koeien naar buiten gestuurd dan zes jaar geleden.

Koeien in de weide

FrieslandCampina is één van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld. Bijna 13.000 melkveebedrijven in Nederland zijn erbij aangesloten.

Door de weidegang 'blijft de zuivelsector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide', aldus bestuursvoorzitter Frans Keurentjes.

Wel gesteund, niet verplicht

Vorig jaar diende in de Tweede Kamer een voorstel om weidegang te verplichten. Die motie werd aangenomen, al was het tegen het zere been van landbouworganisatie LTO Noord. Op de valreep voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar werd bekend gemaakt dat weidegang niet wordt verplicht met wetgeving.

