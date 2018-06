Justitie is klaar met onverbeterlijke verslaafde winkeldief

'Wie A zegt, moet ook B zeggen, meneer zit nu maar op de blaren.' Dat zegt de officier van justitie maandag over een 40-jarige man uit Groningen.

Hij wil dat de man voor twee jaar de inrichting voor veelplegers ingaat (ISD). Deze maatregel moet de maatschappij beschermen 'tegen de grillen van de man', zei de officier.

Schilmes

De Stadjer stond terecht voor twee winkeldiefstallen in supermarkten in de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Bij één winkeldiefstal bedreigde hij de medewerkers met een schilmes.

Verslavingskliniek

De man is al langer verslaafd aan drank en drugs. Hij was daarvoor opgenomen in een kliniek in Beilen, maar ging tijdens een verlof in de fout. Hij begon tegen de regels in, te drinken in de kliniek. Toen hem een volgend verlof werd geweigerd, stapte hij boos op.

Huidverzorgingsproducten

Binnen vier dagen tijd pleegde hij de twee winkeldiefstallen. De gestolen spullen, meestal huidverzorgingsproducten, verkocht de man om drank en drugs te kopen.

Zwaar geschut

De Groninger kampt volgens deskundigen met een 'allesoverheersende verslavingsproblematiek'. 'Hij laat mij geen keus zwaar geschut in te zetten', aldus de officier.

Drie proeftijden

Hij liep nog in drie proeftijden toen hij met deze winkeldiefstallen opnieuw de fout inging. In totaal lagen nog zes maanden aan celstraffen voor de Stadjer op de plank. Deze straffen wil het Openbaar Ministerie nu op de man verhalen.

Als de rechter de eis van het Openbaar Ministerie overneemt, dan wordt het de derde keer dat de man de veelplegerstraf krijgt opgelegd. De uitspraak is over twee weken.