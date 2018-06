Deel dit artikel:











'Mijn opa's werden weggestopt in Kamp Westerbork, ver weg van de maatschappij' Het naspelen van de komst van de eerste Molukkers zorgt voor emoties (Foto: RTV Noord)

'Het is frappant. Oudere mensen weten nog hoe de geschiedenis in elkaar steekt, maar jongeren hebben daar totaal geen weet van.' Juist daarom werd in de haven van Delfzijl de komst van de eerste Molukkers naar Nederland nagespeeld. Dat en meer in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) Pijn en verdriet De Molukse militairen die hier in 1951 voet aan wal zetten, wisten niet wat ze te wachten stond. Emerson Terinathe, kleinzoon van zo'n militair, vertelt waarom dat binnen de Molukse gemeenschap nog altijd voor heftige gevoelens zorgt. 'De emotie zit hem erin dat de militairen destijds dachten aan tijdelijk verblijf. Uiteindelijk zitten we hier al 67 jaar. Wij groeiden op met het verdriet en de pijn van die mensen. Mijn opa's werden weggestopt in Kamp Westerbork, ver weg van de maatschappij.'

2) Hart voor de zaak Een opmerkelijk gegeven: in het noorden sterven meer mensen aan hartziekten dan in de rest van ons land. Daarom slaan ziekenhuizen in Groningen en Drenthe de handen ineen: dat sterftecijfer moet omlaag. Hartpatiënt Edwin Kuipers doet met zijn wandelapp ook een duit in het zakje.

3) Kerkklokkenkenner Dennis Wubs heeft een fascinatie voor kerken. Vooral het geluid van de klokken kan hij niet vaak genoeg horen. Wij namen de proef op de som: