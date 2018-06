Deel dit artikel:











Eikenprocessierups zet z'n brandharen op in Leek De eikenprocessierups (Foto: RTV Noord)

De eikenprocessierups is neergestreken in Leek. Op verschillende plekken in met name het noordelijke deel van de gemeente is de behaarde rups aangetroffen. De bomen zijn gemarkeerd met roodwitte linten.

De rupsen worden door een gespecialieerd bedrijf verwijderd. De eikenprocessierups laat zich vanuit de eikenbomen op mensen vallen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag irritatie aan de ogen of luchtwegen. De gemeente Leek voert de komende tijd extra controles uit om een plaag te voorkomen. Lees ook: - De eikenprocessierups is er weer: 'Uitroeien is een illusie'

