'Pokémonrukker' krijgt taakstraf voor belagen studentes

Een 25-jarige Stadjer is voor schennispleging en belaging veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. De man bevredigde zichzelf in december en januari op straat en op de galerij van een flat, pal voor het keukenraam van twee studentes.

Hij joeg ze daarbij de stuipen op het lijf. In acht weken tijd sloeg de man liefst elf keer de hand aan zichzelf, in het zicht van de studentes. Hij deed dat terwijl hij het spel 'Pokémon Go' speelde.



Broek op de enkels

Bij het spelen van dat spel kwam hij in de Berkelstraat en de Rivierenbuurt in Stad terecht. Getooid met zonnebril en zijn broek op de enkels liet hij een bewoonster schrikken, terwijl zij de vuilnis buiten zette. Hij werd daarop zonder succes achtervolgd. De man ging door met zijn praktijken, veelal laat op de avond. Hij zwaaide daarbij naar de bewoners.

Nadat er camera's waren opgehangen, werd hij meerdere keren rond de flat gesignaleerd. Op een nacht verbleef de man zelfs een groot deel op de galerij. Uiteindelijk kon de man op heterdaad worden betrapt en opgepakt.



Onder invloed van drugs

De man pleegde de schennis onder invloed van drugs. De kans op herhaling bij de 'Pokémonrukker' wordt gemiddeld geschat. De man kon niet aangeven waarom hij het deed. Volgens de rechtbank kan mede daarom geen gerichte behandeling aan de man worden opgelegd.

Wel moet hij zich houden aan een locatieverbod gedurende zijn proeftijd, en moet hij meewerken aan drugscontroles. Daarnaast kreeg de man een maand cel opgelegd, maar die straf is geheel voorwaardelijk.

Schadevergoeding

Aan de twee studentes moet hij vijfhonderd euro betalen. Zij hadden duizend euro gevraagd.

Lees ook:

- 'Pokémonrukker' jaagt studentes stuipen op het lijf