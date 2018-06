Dit verhaal moet de oorlog dichterbij halen voor kinderen

Het verhaal van Roosje Glaser moet ervoor zorgen dat scholieren de Tweede Wereldoorlog op een andere manier gaan bekijken. Niet vanuit politiek of militair oogpunt, maar vanuit het menselijke.

Leerlingen moeten zich gaan afvragen: waarom handelen mensen zoals ze handelen?

Wat is het verhaal?

Roosje Glaser was een joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz belandde. 'Ze kwam binnen in blok 10, het blok waarin Mengele zijn medische experimenten uitvoerde', vertelt Holthuis. 'Toen die experimenten steeds erger werden, wilde Roosje niet meer. Maar de enige andere optie was werken in de gaskamers van Birkenau. Ze wist dat dat het einde was, want als je daar even had gewerkt, belandde je zelf in de gaskamer.'

'Roosje kon niet meer op het moment dat ze haar nichtje naar buiten moest dragen', gaat Holthuis verder. 'Instincief stapte ze op een SS'er af en zei dat ze in een fabriek wilde werken. Daar ontmoette ze een andere SS'er, die haar liet dansen voor brood. Met deze man kreeg ze een relatie. Tegen haar neef Paul Glaser zei ze later: 'Ik had voor het eerst het gevoel dat ik weer leefde'.'

Geheim verleden

Roosje overleed in 2000. Het boek 'Dansen met de vijand' verscheen in 2016. De schrijver, Paul Glaser, wist lange tijd niets over zijn tante. Tot hij voor een congres naar Krachau ging. Een aantal mensen ging op de laatste dag naar Auschwitz en Glaser ging mee. Toen hij daar een barak binnenliep, zag hij een koffer staan met daarop 'Glaser Holland'. In paniek rende hij de barak uit, maar Glaser wist meteen dat hij iets moest met dit verhaal.

Mogelijkheden voor de klas

Vakdidacticus Geschiedenis Paul Holthuis van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft nu een digitaal lespakket ontwikkeld dat is gebaseerd op het verhaal van Roosje. 'Ik las het boek dat over haar is geschreven door haar neef Paul Glaser. In 'Dansen met de vijand' zag ik direct heel veel mogelijkheden voor het onderwijs', zegt Holthuis.

Hoe zou jij handelen?

'Het is een verhaal vol dilemma's en vragen over goed en fout. Kun je zo makkelijk oordelen over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd of moet je de omstandigheden waarin mensen leefden meenemen? In het digitale lespakket worden situaties uit het boek vertaald naar situaties waar leerlingen nu voor kunnen komen te staan. Dan krijgen ze de vraag: hoe zou jij handelen?'

Holthuis heeft het lespakket voor de middelbare school ontwikkeld en Hans Hooghoff deed dat voor het basisonderwijs. De officiële presentatie van het lespakket is op 28 juni in kamp Westerbork.

