'Zonder die man was mijn zoontje er niet meer geweest'

Het is de grootste schrik van iedere ouder: je zoontje of dochtertje uit het oog verliezen. Als je kind dan ook nog eens autistisch is en een fascinatie voor water heeft, slaat de schrik je helemaal om het hart.

Dat overkwam Thijs Veenstra uit Zuidhorn afgelopen zondag.

'Opeens was ik hem kwijt'

Samen met zijn volwassen dochter en autistische zoontje van vijf, bezoekt hij een supermarkt in de wijk Reitdiephaven in Stad. Terwijl hij zijn boodschappenlijstje afwerkt, rent zijn zoontje de hele winkel door. Om te voorkomen dat hij hem uit het oog raakt, schakelt hij zijn dochter in.

'Ik zette haar op de uitkijk bij de uitgang, zodat hij daar niet langs naar buiten kon. Maar opeens was ik hem kwijt. Na een goede tien minuten zoeken, dacht ik dat hij misschien wel naar het magazijn was gelopen.'



Bleek dat ons zoontje het water in was gesprongen om in de haven te gaan zwemmen Thijs Veenstra - Geschrokken vader

Veenstra schiet een medewerker aan en samen lopen ze naar het magazijn. Daar is zijn zoontje inderdaad geweest, maar door een nooddeur kon hij ongezien naar buiten glippen. Gelukkig voor Veenstra reageert de supermarktmanager alert.

'Door de geopende nooddeur ging bij hem het alarm af. Daarop liep hij richting het magazijn, waar hij buiten een jongetje zag lopen. Maar tijdens een rondje om de winkel zag hij hem vervolgens niet meer. Dat vond hij bijzonder. Bleek dat onze zoon het water in was gesprongen om in de haven te gaan zwemmen.'

Water heeft volgens Veenstra een 'ongewone aantrekkingskracht' op zijn zoontje. Er is echter één probleem: het jongetje kan niet zwemmen.

Ik kan nog steeds niet goed beschrijven wat het met me deed toen ik mijn zoon druipend in het magazijn zag staan Thijs Veenstra - Geschrokken vader

Maar de redding is nabij. Een voorbijgaand gezin ziet het jongetje in het water liggen. De vader van het gezin aarzelt geen moment en duikt achter hem aan.

´Die heeft hem gered. Ongelooflijk. Ik kan nog steeds niet goed beschrijven wat het met me deed toen ik mijn zoon daarna druipend in het magazijn zag staan. Voor ons is het een bekend probleem dat hij graag in het water springt, maar het is je grootste nachtmerrie dat het een keer gebeurt zonder dat je het in de gaten hebt.'

'Had anders af kunnen lopen'

In het winkelmagazijn kunnen Veenstra's zoontje en diens reddende engel weer op adem komen. Ze krijgen allebei een setje droge kleding. De manager heeft bovendien nog een presentje voor de heldhaftige man in huis. Veenstra kan zijn dankbaarheid ondertussen maar moeilijk onder woorden brengen.

´Superlatieven schieten tekort om iedereen te bedanken. Ik ben enorm geschrokken. Het had zo makkelijk anders kunnen aflopen. Zonder die man was mijn zoontje er gewoon niet meer geweest.'