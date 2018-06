Advocaat verdachte Blijham: 'Ik vraag me af wat ze verstaan onder een draaiend drugslab'

Is er tijdens de inval in een boerderij in Blijham nu wel, of geen draaiend drugslaboratorium aangetroffen? Het Openbaar Ministerie zegt van wel. Maar de eigenaar van de boerderij ontkent.

Net als de advocaat van één van de verdachten.

'Ik vraag me oprecht af wat ze verstaan onder een draaiend drugslab', zegt advocaat Paulien Figge. 'Ik heb gelezen wat er allemaal in de media is verschenen en laat ik het zo zeggen, dat komt niet overeen met de informatie die ik heb.'

Oprecht verbaasd over arrestatie

Ik kan niet veel zeggen omdat ik de stukken nog niet heb', vervolgt Figge. 'Zo weet ik bijvoorbeeld niet wat de aanleiding van dit onderzoek is geweest. Mijn cliënt was in ieder geval oprecht verbaasd dat de politie daar in die samenstelling, en hoedanigheid was.'

Kennelijk valt het reuze mee, anders hadden ze mijn cliént niet vrijgelaten Pauline Figge - advocaat

De eigenaar van de boerderij liet eerder weten dat er tijdens de inval alleen een paar vaten met chemicaliën zijn aangetroffen. 'Dat is ook mijn informatie', aldus advocaat Figge. 'Kennelijk valt het reuze mee, anders hadden ze mijn cliënt niet vrijgelaten. Hij is niet eens voorgeleid.'

Misschien niet alles gezien

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket is er wel degelijk een draaiend 'drugslabje' aangetroffen op 8 juni. 'Misschien heeft de eigenaar niet alles gezien', zo liet woordvoerder Jeichien de Graaff vorige week weten.

En dan nog even over de inzet van de politie. 'Als je de foto's van de inval bekijkt dan lijkt het net of er iets heel ernstigs aan de hand is', merkt advocaat Pauline Figge met gevoel voor understatement op. Volgens het Landelijk Parket wordt er in dergelijke gevallen vooraf altijd een risicoanalyse gemaakt.

'Of we teleurgesteld zijn in het eindresultaat? Nee, we hebben een draaiend lab aangetroffen. Dat rechtvaardigt de inzet van politie', aldus De Graaff.

