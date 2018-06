Bleker gaat naar hoorzitting Kamer, maar niet als bewoner

Het zorgde afgelopen weekend voor de nodige gefronste wenkbrauwen: oud-staatssecretaris Henk Bleker (CDA) die als enige bewoner werd uitgenodigd voor een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer volgende week.

Tot zijn eigen verrassing stond hij in het blokje bewoners en belangenorganisaties ingedeeld. De oud-staatssecretaris woont helemaal niet in het aardbevingsgebied, maar in Westerwolde. Bleker gaat daarom ook niet naar het gesprek als bewoner, zo laat hij weten.

Wetsvoorstel

'De aanleiding om mij uit te nodigen, is een wetsvoorstel dat ik heb geschreven', zegt hij. 'Als de Kamer mijn opvattingen daarover wil weten, dan geef ik daar graag gehoor aan. Niet als bewoner, maar als bestuurder.'

Misverstand

De consternatie berust volgens Bleker dan ook vooral op een misverstand. 'Ik heb gisteren zelf een mail gestuurd naar de Kamer met het verzoek om mij in te delen bij de bestuurders. Als het goed is, is dat nu gedaan.'

Boycot

Tal van organisaties boycotten het rondetafelgesprek. Het Gasberaad, Groninger Dorpen, Groningen Bodem Beweging en Versterkingswerkgroep Overschild bedanken voor de eer.

Ik heb aan twee minuten genoeg om het toe te lichten Henk Bleker

De rol van Bleker speelt daarin een rol, maar ook de beperkte spreektijd die de organisaties krijgen. De voormalig politicus zelf heeft daar minder moeite mee. 'Ik moet mijn wetsvoorstel actualiseren, maar ik heb aan twee minuten genoeg om het toe te lichten.'

Procedurevergadering

Dinsdag heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een zogeheten procedurevergadering. Dan komt zoals het lijkt ook het rondetafelgesprek aan de orde en wat de Kamer daar mee wil na alle afzeggingen.

