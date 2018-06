Vuurwerkgooier krijgt taakstraf: 'Ik word er ingeluisd'

Een 20-jarige man uit Ter Apel moet een taakstraf van 150 uur uitvoeren voor het gooien van zwaar vuurwerk op een erf van een woning in Roswinkel.

Op 8 januari 2017 schrikken de bewoners van de woning rond 5 uur 's ochtends wakker van een harde knal. Er blijkt zwaar vuurwerk te zijn ontploft bij auto op de oprit. Hierdoor raakt de auto beschadigd, net als een rolluik en een dakgoot.

Ruzie

Verschillende getuigen noemen de naam van de 20-jarige man uit Ter Apel. Hij zou ruzie hebben gehad met de zoon van de bewoners. De man ontkent dat hij het vuurwerk heeft gegooid. Hij zegt dat hij er in wordt geluisd. Waarom weet hij niet.

Verzonnen

Volgens de man hebben de verschillende getuigen hun verklaringen verzonnen. Eén van hen zegt erbij te zijn geweest toen de man het vuurwerk gooide, een ander zegt het via via te hebben gehoord. De verdachte: 'Ik heb niks gezegd, want ik heb niks gedaan'.

Ongeloofwaardig

De rechter vindt het verhaal van de man ongeloofwaardig, onder meer omdat de man het niet heeft onderbouwd. Naast de werkstraf legde zij de man ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op, met een proeftijd van twee jaar.