Schone busjes moeten vrachtwagens uit stadscentrum verdringen (Foto: Google Street View)

De bevoorrading van winkels in het centrum van Groningen kan schoner en goedkoper door er een paar busjes voor in te zetten, in plaats van bijna lege vrachtwagens. Met die gedachte gaat woensdag de Goederenhub Groningen Eelde van start.

Een ruimte in de bloemenveiling in Eelde fungeert vanaf dan als overslagcentrum waar vervoerders hun goederen kunnen achterlaten. De Goederenhub regelt dan de laatste kilometers van het transport. Eind aan de situatie 'Daarmee maken we een eind aan de situatie dat er grote halflege en vervuilende vrachtwagens door de binnenstad rijden, waar schone autootjes hetzelfde kunnen doen,'zegt oprichter Karel van der Lingen. Zendingen combineren Het gaat hem niet om supermarkten en andere grote retailbedrijven, maar eerder om kleine zaken die nu vaak verschillende vrachtwagens voor de deur krijgen met elk hun eigen vrachtje. Door verschillende zendingen te combineren zou dat ook in één keer kunnen. 'Laatste km's zijn duur' Zijn bedrijf sluit aan bij het bestaande landelijke netwerk Goederenhubs NL. Via dat netwerk hoopt van der Lingen verladers en transporteurs te interesseren om aan zijn concept mee te werken: 'Juist die laatste kilometers zijn voor de transporteurs relatief duur.' Tegelijk zoekt hij zijn klandizie bij de ondernemers in de binnenstad die hij, ook door het aanbieden van opslagfaciliteit, een aantrekkelijk dienstenpakket denkt te kunnen bieden. Groener laad- en losverkeer De Groningse wethouder Paul de Rook zei twee weken geleden later dit jaar met een plan te komen waarmee het laad- en losverkeer 'groener' moet worden. 'We zijn met verschillende ondernemers in gesprek om te kijken hoe we het vervoer naar de stad slimmer kunnen doen', aldus de wethouder. Hij wil geen lege busjes meer door het centrum laten rijden en daarnaast meer gebruik maken van fietsen en elektrisch vervoer. 'Vanaf 2025 moet de hele logistiek in de binnenstad uitstootvrij zijn', zegt De Rook. Lees ook: - Test met laad- en loscamera's in Groninger binnenstad