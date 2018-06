Directeur uitgever Dagblad van het Noorden weg

Directeur Dina Boonstra vertrekt per 1 augustus als directeur van de NDC mediagroep, de uitgever van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Dat maakt de uitgever maandagmiddag bekend. 'Het bedrijf gaat een nieuwe fase in. Daar hoort nieuw leiderschap bij', stelt Boonstra bij de bekendmaking.

Boonstra werd in 2014 aangesteld bij het krantenconcern. Onder haar leiding werden verschillende bedrijven overgenomen, zoals Boom Uitgevers (huis-aan-huis kranten) en videobedrijf Pro-Time. Ook voerde zijn metaan na haar aantreden een reorganisatie door bij het concern, waarbij ruim honderd voltijdsbanen verdwenen, waarvan ongeveer de helft onder journalisten.

Oplage gedaald

Ze kon de daling van de oplage van de krant niet stuiten. Toen ze aantrad was de oplage al iets onder de 100.000 exemplaren. Inmiddels zijn er nog zo'n 90.000 betaalde abonnees in Groningen en Drenthe over.

Met het dagblad, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad is NDC mediagroep goed voor 13 procent van de oplage van de regionale kranten. Dat is ver onder de Persgroep (63 procent) en het Mediahuis (23 procent) - maar die hebben wel meer verschillende krantentitels. Verder heeft NDC mediagroep 44 huis-aan-huisbladen.