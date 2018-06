'Veiligheidscampagne A7 heeft geholpen'

De veiligheidscampagne 'A7 Attent' voor een veiligere A7 heeft geholpen. Dat zegt Hans Rombout van Rijkswaterstaat, dat de campagne vorig jaar samen met politie en Justitie hield.

Een publieksenquête heeft Rombout inzicht gegeven in het nut van de campagne: 'Bijna de helft van de mensen die hebben gereageerd, zegt zich nu bewust te zijn van het gevaar. Door de campagne hebben ze hun rijgedrag ook aangepast.'

Rijkswaterstaat kan hier verder mee, zegt Rombout: 'De resultaten zullen we ook gebruiken voor de campagnes die nog gaan volgen.'

Opvallend onveilig

Voor de woordvoerder is het lastig te verklaren waarom op de A7 zoveel ongelukken gebeuren: 'Dat is niet te benoemen. Wat overal terugkomt is dat het gedrag net iets opvallender onveilig is dan op de andere Rijkswegen in het noorden, zoals de A37 en de N33. Maar waar dat aan ligt, is lastig te zeggen.'

Mobieltjes

Eén mogelijke oorzaak wil Rombout wél benoemen: het gebruik van mobieltjes achter het stuur. 'Uit politieonderzoek blijkt ook dat afleiding wel steeds vaker een oorzaak van een ongeluk is. Bijvoorbeeld door je mobieltje.'

