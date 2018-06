Stenman: 'Ik ben trots op Granqvist en op Berg'

Stenman bespringt Granqvist in 2010. (Foto: Dennis Beek/ANP Foto)

Voormalig speler van FC Groningen Fredrik Stenman keek maandagmiddag vol trots naar zijn mede-Zweden en oud-FC'ers Andreas Granqvist en Marcus Berg. In de eerste wedstrijd op het WK won Zweden met 1-0 van Zuid-Korea.

Matchwinnaaar was Granqvist, die als aanvoerder na een beslissing van de videoscheidsrechter een penalty benutte. Berg stond ook aan de aftrap.

'Ze zijn heel belangrijk'

Stenman speelde tussen 2007-2011 samen met het duo in de Groningse Euroborg. Ook deelden ze samen de kleedkamer bij het Zweeds Elftal. De voormalig linksback keek natuurlijk met extra belangstelling naar de twee: 'Ik ben heel trots op Andreas, maar ook op Marcus. Ze zijn heel belangrijk voor het Zweeds Elftal.'

'Andreas echt goed vandaag'

'Andreas als aanvoerder en Marcus als onze beste spits. Vooral Andreas was echt goed vandaag. Hij heeft vooral in Nederland echt kunnen werken aan zijn offensieve kwaliteiten als verdediger', zegt Stenman terwijl hij op zijn éénjarige dochtertje past. In 2016 stopte hij met voetbal na aanhoudend blessureleed.

'Duitsland wordt moeilijker'

Volgens hem was de winst nodig: 'Het is een hele belangrijke overwinning. Volgende week zaterdag spelen we tegen Duitsland, en dat wordt veel moeilijker.'

De Zweden gaan in groep F samen met Mexico aan de leiding. De Mexicanen wonnen zondag verrassend met 1-0 van regerend wereldkampioen Duitsland.

Lees ook:

- Oud-FC'er Granqvist neemt rol van Zlatan op zich en is beslissend

- Deze oud-FC Groningers spelen wél op het WK