Vrouw niet vervolgd voor opzettelijk aanrijden ex-vriend

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen een vrouw die vorig jaar opzettelijk haar ex-vriend uit Winschoten aanreed, voorwaardelijk geseponeerd. Het slachtoffer was een relatie met de minderjarige dochter van de vrouw uit Pekela begonnen.

'Het was een uiting van onmacht, van woede en frustratie', aldus advocaat Meindert Doornbos. De vrouw (40) was vorig jaar augustus aan het winkelen in de Engelstilstraat in Winschoten toen ze de vriend van haar dochter zag lopen. Daarop bedacht ze zich niet, stapte in de auto, en reed Dannie B. van de sokken.

Gewapende overval

Dannie B. leerde het meisje kennen toen hij nog een relatie had met haar moeder, de vrouw die hem een paar jaar later dus zou aanrijden. Het meisje was toen 12 jaar oud. De relatie bloeide pas op nadat hij in 2017 voorwaardelijk vrijkwam, na een veroordeling tot vier jaar cel voor een gewapende overval op de Action in Oude Pekela.

Vijftien jaar is vijftien jaar

Volgens zijn advocaat Greetje van der Zee hebben Dannie en het meisje pas twee maanden voor haar zestiende verjaardag, seks gehad. Maar vijftien jaar is vijftien jaar, en dus is er volgens het Openbaar Ministerie sprake van ontucht met een minderjarige. En daarmee heeft hij de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) overtreden, vindt de Officier van Justitie.

'In opwelling gebeurd'

Volgens advocaat Doornbos was de aanrijding geen vooropgezet plan. 'Het is in een opwelling gebeurd. Tijdens zijn verlof is er meerdere keren contact geweest met de dochter van mijn client. Ze heeft hierover bij verschillende instanties aan de bel getrokken. Ze heeft zelfs gebeld met de gevangenisdirecteur, maar niemand wilde luisteren.

PTSS

Het Openbaar Ministerie vindt dat Dannie B. het resterende deel van zijn straf alsnog moet uitzitten. Omdat hij maandag niet kwam opdagen tijdens de rechtszaak voor de rechtbank in Groningen, is de inhoudelijke behandeling voorlopig uitgesteld. 'Dannie wil er graag bij zijn, maar hij kan het nu niet aan. Hij is er psychisch niet toe in staat', aldus Van der Zee.

Hij zou namelijk last hebben van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als gevolg van de aanrijding. Van der Zee: 'Er is een aanslag op zijn leven gepleegd'. 'Onzin', zegt de advocaat van de vrouw die hem ooit lief had.

'Niet zo miepen'

'Hij moet niet miepen en zo zielig doen. Hij was degene die er geen politie bij wilde en heeft zich pas later in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. Dus ik begrijp niet zo goed waar die stoornis ineens vandaan komt.'

De professionele hulp die hij nu krijgt staat volgens Doornbos dan ook los van de aanrijding, maar zou het gevolg zijn van de gewapende overval die hij in 2013 heeft gepleegd.

Reclassering

Zijn ex kan in ieder geval opgelucht adem halen. Haar zaak is dus voorwaardelijk geseponeerd, met een proeftijd van een jaar. Wel staat ze sinds de aanrijding onder begeleiding van de reclassering.

Lees ook:

- Automobiliste verdacht van opzettelijke aanrijding

- Vier jaar cel voor gewelddadige overval op Action

- Drie mannen opgepakt voor gewelddadige overval Action Oude Pekela