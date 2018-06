Deel dit artikel:











Opnieuw pauselijk zegel gevonden bij opgravingen vrouwenklooster De dertiende-eeuwse zegel die is gevonden (Foto: Groninger Landschap)

Bij opgravingen bij vrouwenklooster Yesse in Haren is opnieuw een pauselijk zegel gevonden. Het gaat om een zegel uit de dertiende eeuw, meldt Groninger Landschap. Ook is er een veertiende-eeuwse mantelspeld gevonden.

Het Groninger Landschap is blij met de vondst, omdat dankzij de opgravingen een steeds nauwkeuriger beeld van het vroegere klooster ontstaat. De vondst werd gedaan door studenten Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In juni vorig jaar werd vonden de studenten ook al een pauselijk zegel bij Yesse. Lees ook: - Pauselijk zegel uit de dertiende eeuw gevonden bij Haren

- Deel van kloosterterrein Yesse wordt overgedragen aan Groninger Landschap