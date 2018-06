Actie 'Red ons Refaja' trekt honderdvijftig demonstranten

Het burgerinitiatief 'Red ons Refaja', de actie tegen de voorgenomen sluiting van de afdeling verloskunde, trok maandagavond zo'n 150 actievoerders.

Met dat aantal is de organisatie tevreden. 'Het was meer dan ik had verwacht', zegt initiatiefnemer Henri Veldpaus. 'Er blijkt draagvlak te zijn voor het in stand houden van de afdeling verloskunde.'

Teleurstellende opkomst

Omstanders gaven aan de opkomst teleurstellend te vinden en er meer van te hebben verwacht. Raadsnestor Ingrid Sterenborg (ChristenUnie) geeft aan dat het niet in de Knoalster cultuur zit om actie te voeren.

Een opmerking waar Hans Klopstra (VVD) zich bij aansluit. 'Als je dat afzet tegen de opkomst, is die redelijk te noemen', aldus Sterenborg.

Raadscommissie

De actie wordt gehouden voorafgaand aan de raadscommissie waar Treant topvrouw Carla van der Wiel en diens collega-bestuurder David Post in gesprek gaan met de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek is het voorgenomen besluit om de afdeling verloskunde te sluiten.

Coaching vanuit Amsterdam

De raad heeft zich op deze bijeenkomst grondig voorbereid. Zorgconsultant Geert de Kousemaeker uit Amsterdam heeft de raad in een besloten bijeenkomst gecoacht op het stellen van de juiste vragen.

