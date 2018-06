Zuidhorn leent geen geld meer uit voor pelletkachels

Inwoners van gemeente Zuidhorn kunnen geen geld meer lenen uit het duurzaamheidsfonds voor de aanschaf van pelletkachels en HRe-ketels. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft beide apparaten uit de duurzaamheidsregeling geschrapt.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Voortaan kan er wel geld worden geleend voor warmtepompen. Met de aanpassingen wil Zuidhorn gasloos wonen nog meer stimuleren.



Minder draagkrachtig

De regeling werd enkele jaren geleden ingesteld om minder draagkrachtige inwoners de mogelijkheid te bieden energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat onder meer om isolatie, hoogrendementsglas en zonnepanelen. Het geleende geld wordt in termijnen teruggestort in het duurzaamheidsfonds, dat daardoor zichzelf in stand houdt.



Na 1992

De aanleiding om de regeling aan te passen is het verzoek van een inwoner die geld wilde lenen voor een warmtepomp. Omdat zijn huis na 1992 is gebouwd, werd de aanvraag afgewezen.

Aardgasloos

Volgens de gemeente past dit niet in haar beleid op het gebied van aardgasvrij wonen. Alle nieuwbouwprojecten in de gemeente zijn inmiddels aardgasloos en ook voor de bestaande woningen wordt dit gestimuleerd. Om eigenaren van huizen van na 1992 te helpen, kunnen die nu ook geld lenen voor warmtepompen en zonneboilers.



Discussie

De lening voor HRe-ketels wordt geschrapt, omdat dit apparaat gas gebruikt om elektriciteit op te wekken. Ook de subsidie voor de aanschaf van pelletkachels verdwijnt. Er is discussie over het stoken van houtkorrels in deze kachels en de gezondheidsrisico's daarvan.

Lees ook:

- Groningen adviseert: ontmoedig gebruik van houtkachels